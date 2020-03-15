2020-03-15T20:39:35+03:00
Происшествия

Двое жителей Ростовской области инсценировали ДТП и попали в руки к правоохранителям

Мужчины хотели получить от страховой компании около 500 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростове двое злоумышленников хотели обмануть страховую компаниюВ Ростове двое злоумышленников хотели обмануть страховую компаниюФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на мошенничество.

В ходе следствия стало известно, что 28-летний и 27-летний молодые люди из Мясниковского района инсценировали ДТП, а повреждения, которые значились в документах, не соответствовали действительности. Мужчины пытались нанести ущерб страховой компании в сумме около 500 тысяч рублей.

Заподозрив неладное, представитель страховой компании обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. Они были доставлены в местный отдел полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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