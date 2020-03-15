Двое жителей Ростовской области инсценировали ДТП и попали в руки к правоохранителям

15 Март 2020 2020-03-15T20:39:35+03:00

Мужчины хотели получить от страховой компании около 500 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на мошенничество.

В ходе следствия стало известно, что 28-летний и 27-летний молодые люди из Мясниковского района инсценировали ДТП, а повреждения, которые значились в документах, не соответствовали действительности. Мужчины пытались нанести ущерб страховой компании в сумме около 500 тысяч рублей.

Заподозрив неладное, представитель страховой компании обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. Они были доставлены в местный отдел полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова-на-Дону за инсценировку ДТП пытались получить 400 тысяч рублей от страховой.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU