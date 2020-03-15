2020-03-15T22:04:24+03:00
Происшествия

В Ростове рецидивистка разбила стекло машины и стащила мобильник и деньги

Общая сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростове рецидивистка украла из машины телефон и деньгиВ Ростове рецидивистка украла из машины телефон и деньгиФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи из автомобиля.

В ходе следствия стало известно, что 21-летняя ростовчанка разбила окно припаркованной машины Nissan Juke и вытащила из нее телефон и деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей.

Когда владелица машины обнаружила пропажу, она незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Ее доставили в местный отдел полиции. Позже стало известно, что она уже привлекалась уголовной ответственности за кражу.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Теперь вину мужчины должны доказать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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