Несколько мужчин и женщина устроили драку в криминальном районе Ростова

16 Март 2020 2020-03-16T07:50:51+03:00

Что стало причиной драки до сих пор неизвестно

Изменить размер текста: A A

В криминальном районе Ростова произошла массовая драка.

В микрорайоне Чкаловский прямо на проезжей части, между автомобилями, по неизвестной причине сцепились несколько мужчин и женщина. Молодые люди яростно выясняли отношения вчерашним вечером. Их снял на видео один из проезжавших мимо автомобилистов. Запись была опубликована в одном из городских пабликов соцсети.

- В ролике запечатлены несколько дерущихся мужчин и одна девушка. Один из участников инцидента повалил ее на капот машины и ударил. Другие двое мужчин кинулись ей на помощь, повалили обидчика на землю. Дама пыталась разнять сцепившихся, но ее грубо отпихнули, - написал в соцсети очевидец произошедшего.

Пользователи после просмотра видеозаписи осудили автора за то, что он не пришел на помощь и не разнял участников потасовки. А также его пожурили и за матерное комментирование драки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону произошли две массовые драки.

Схлестнулись пять и десять человек.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU