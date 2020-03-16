2020-03-16T07:50:51+03:00
Происшествия

Несколько мужчин и женщина устроили драку в криминальном районе Ростова

Что стало причиной драки до сих пор неизвестно
Виктория Никитина
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Массовую драку устроили ростовчане на Чкаловском. Фото: соцсетиМассовую драку устроили ростовчане на Чкаловском. Фото: соцсети
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В криминальном районе Ростова произошла массовая драка.

В микрорайоне Чкаловский прямо на проезжей части, между автомобилями, по неизвестной причине сцепились несколько мужчин и женщина. Молодые люди яростно выясняли отношения вчерашним вечером. Их снял на видео один из проезжавших мимо автомобилистов. Запись была опубликована в одном из городских пабликов соцсети.

- В ролике запечатлены несколько дерущихся мужчин и одна девушка. Один из участников инцидента повалил ее на капот машины и ударил. Другие двое мужчин кинулись ей на помощь, повалили обидчика на землю. Дама пыталась разнять сцепившихся, но ее грубо отпихнули, - написал в соцсети очевидец произошедшего.

Пользователи после просмотра видеозаписи осудили автора за то, что он не пришел на помощь и не разнял участников потасовки. А также его пожурили и за матерное комментирование драки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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