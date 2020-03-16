"Ростов" - одна из лучших команд": главный тренер "Локомотива" высказался после игры с донским клубом

16 Март 2020 2020-03-16T10:22:33+03:00

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от игры с "Ростовом". По его словам, взять вверх на домашнем стадионе соперника было очень трудной задачей, с которой его игроки справились. Об этом наставник москвичей рассказал после матча на пресс-конференции - 15 марта.

Встреча с "Локомотивом" проходила на стадионе "Ростов-Арена" под пристальным вниманием 30 тысяч зрителей. Болельщики стали свидетелями аномального футбола. Желто-синие, чувствуя поддержку родного города, постоянно шли в атаку и создавали опасные моменты у ворот соперника. Команда завладела преимущественном, но никак не удавалось реализовать первый гол.

Зато это отлично получилось у "Локомотива". Игрок пробил с 30-и метров, попал в перекладину, мяч отлетел во вратаря и закатился в ворота. После этого в течение 10 минут гости забили еще два гола. На этом закончился первый тайм. Во втором периоде ростовчанам удалось сократить разрыв и забить один гол только с пенальти.

После матча наставник москвичей поделился впечатлениями от увиденного. По словам тренера Юрия Семина, донская команда на сегодняшний день - одна из самых сильных в России.

- С первых минут ростовчане пошли вперед, завладели мячом. Это понятно - они играли у себя дома, на своем стадионе. Было трудно, но мы предложили свои варианты и выиграли, - прокомментировал Семин.

Добавим, что матч "Ростов" - "Локомотив" прошел 15 марта в донской столице. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу москвичей. После поражения донской клуб, имея 38 очков, опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Железнодорожники" наоборот заняли вторую позицию. У них 41 очко.

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ИСТОЧНИК KP.RU