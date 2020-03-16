2020-03-16T11:11:23+03:00
Общество

Первый в России ресторан со звездой «Мишлен» может появиться в Ростовской области

Престижную награду может получить один из ростовских шеф-поваров
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Эксперты будут оценивать блюда донских поваровЭксперты будут оценивать блюда донских поваровФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Блюда ростовских шеф-поваров оценят международные эксперты «Мишлен». Власти донского региона поддержали идею местных рестораторов о приглашении инспектора для оценки.

- Ростовская область – гастрономический регион, это отмечают многие. Динамика в развитии ресторанного бизнеса позволит увеличить количество туристов. Потенциально – в два раза, до 3 млн человек, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона поручил департаменту потребительского рынка подготовить предложения по привлечению эксперта ресторанного гида «Мишлен» к оценке предприятий сферы общественного питания Ростовской области.

В случае, если в Ростов-на-Дону приедет эксперт донской регион станет третьим в России после Москвы и Санкт-Петербурга, где в этом году инспекторы «Мишлен» приступили к оценке ресторанов. При положительной оценке эксперт может отметить работу заведения звездой. Лучшие рестораны попадают в самый престижный международный ресторанный рейтинг - Красный гид Мишлен.

Стоит отметить, что критерии оценки экспертов составляют коммерческую тайну. Инспекторы «Мишлен» при вынесении решения ориентируются на качество приготовленных блюд, подачу, креативность повара, интерьер и другие моменты. Часто звезда «Мишлен» присуждается не ресторанам, а шеф-поварам. Эта награда является международным признанием достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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