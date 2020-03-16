Следующий в Словению сухогруз с углем снят с мели в Ростовской области
Судно направляется в азовский порт для техосмотра
Сухогруз следует в азовский порт для прохождения техосмотраФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 16 марта, направляющийся в Словению сухогруз Shaman, груженый углем, снят с мели в акватории реки Дон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
- Судно село на мель в районе хутора Коса в 07:50. На борту находились 14 членов экипажа. В 09:30 по московскому времени в акватории реки Дон сухогруз снят с мели, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сейчас кораблю движется для прохождения технического осмотра в порт Азов и далее по маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU