2020-03-16T11:55:47+03:00
Общество

Следующий в Словению сухогруз с углем снят с мели в Ростовской области

Судно направляется в азовский порт для техосмотра
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сухогруз следует в азовский порт для прохождения техосмотраСухогруз следует в азовский порт для прохождения техосмотраФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 16 марта, направляющийся в Словению сухогруз Shaman, груженый углем, снят с мели в акватории реки Дон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

- Судно село на мель в районе хутора Коса в 07:50. На борту находились 14 членов экипажа. В 09:30 по московскому времени в акватории реки Дон сухогруз снят с мели, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сейчас кораблю движется для прохождения технического осмотра в порт Азов и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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