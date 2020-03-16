Следующий в Словению сухогруз с углем снят с мели в Ростовской области

16 Март 2020 2020-03-16T11:55:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 16 марта, направляющийся в Словению сухогруз Shaman, груженый углем, снят с мели в акватории реки Дон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

- Судно село на мель в районе хутора Коса в 07:50. На борту находились 14 членов экипажа. В 09:30 по московскому времени в акватории реки Дон сухогруз снят с мели, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сейчас кораблю движется для прохождения технического осмотра в порт Азов и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU