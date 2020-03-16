2020-03-16T12:07:24+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона ограничат движение транспорта

На одном из участков ведутся ремонтные работы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Изменение схемы движения вызваны ремонтом дороги на улице 1-й ЛуговойИзменение схемы движения вызваны ремонтом дороги на улице 1-й ЛуговойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автомобилистам, часто перемещающимся по левому берегу Дона, придется привыкать к изменения. Как сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города, в Ростове-на-Дону временно будет введено ограничено движение транспорта на левобережье.

Так, с 3 апреля по 20 июня 2020 года проезд будет ограничен на участке от улицы Пойменной до кольцевой развязки на съезде с Западного шоссе. Одностороннее движение будет организовано на участке от дома № 2 до дома № 28 по улице 1-й Луговой. Водители смогут объехать закрытый участок по улице 2-й Луговой.

Изменение схемы движения вызваны ремонтом дороги на улице 1-й Луговой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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