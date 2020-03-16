2020-03-16T12:36:11+03:00
Спорт

«Это нелепая невезуха»: жена Валерия Карпина поддержала супруга после поражения от «Локомотива»

«Если вы разбираетесь в футболе, то сами все видели»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Жена Валерия Карпина призвала не относится к исходу матча слишком серьезно. Фото: instagram.com/vgkarpinЖена Валерия Карпина призвала не относится к исходу матча слишком серьезно. Фото: instagram.com/vgkarpin
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Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала неудачный исход матча «желто-синих» и «Локомотива» в 22-ом туре РПЛ, в котором донская команда уступила со счетом 1:3. Свое мнение девушка опубликовала на странице в Instagram.

Как отметила супруга футбольного наставника, ей поступило много вопросов от подписчиков в личных сообщениях на тему того, что она думает о фиаско ростовского клуба. Возлюбленная Карпина решила не отвечать каждому фолловеру отдельно, а опубликовать полноценный пост, в котором развернуто изложила свою точку зрения на прошедший матч.

- Мне приятно, что вы интересуетесь моим мнением. Никогда не пишу никакие посты после игры, но сегодня все же попробую. Скажу так… если вы разбираетесь в футболе, а не делаете выводы исходя из цифр, то вы сами все видели. Далеко не всегда счет отображает реальное положение дел. Первые 30 минут первого тайма — очень хороший футбол! А потом нелепая невезуха — гол- и… потом еще два. Иногда победа не приносит удовлетворения от игры команды, а иногда проигрыш — это стечение обстоятельств, неприятных, но… Вот таков футбол, - подвела итог своим мыслям жена Валерия Карпина.

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Валерий Карпин часто делится совместными фотографиями с женой в Instagram.
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При этом она оговорилась, что имеет полное право высказаться по игре, поскольку хорошо разбирается в футболе — получше иных комментаторов, норовящих оставить негативные отзывы о работе ее супруга в качестве главного тренера «Ростова».

- Если сейчас это перепечатают какие-нибудь источники, а комментарии будут — «да что она понимает и кто ее спрашивает», «иди рожай», отвечу сразу: спрашивают меня в личных сообщениях, где я не отвечаю; пишу я это исходя из того, что уж точно разбираюсь побольше чем те, кто ругаются — надо было Ионова выпускать (игрок травмирован, не играет с Катара); обсуждаю это все с разбирающимися людьми — футбольными тренерами, многолетними болелами, с которыми общаюсь всю жизнь… начиная от папы, заканчивая старыми приятелями, тренирующими эстонские клубы. И именно потому, что они желают нам добра, они говорят, как есть, а не — вы молодцы, это все газон, заговор, порча и тп; страница у меня закрытая, никакие проходящие мимо хамы не понапишут гадостей; а самое главное — моя страница! Что хочу, то и пишу, правда? - поинтересовалась она у подписчиков.

В конце своего сообщения Карпина призвала отделять главное от второстепенного.

- А вообще, друзья… берегите себя, мойте руки, избегайте людных мест и не болейте! Вот это главное… остальное — второстепенно, - резюмировала вторая половинка Валерия Георгиевича.

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Главному тренеру ФК «Ростов» Валерию Карпину в минувшее воскресенье пришлось нелегко — не каждый день увидишь, как твою команду «всухую» громят всего за несколько минут. И это при том, что в том же самом первом тайме «желто-синие» выглядели гораздо интереснее, чем «Локомотив», а заветный первый гол хозяев в ворота «Локо», казалось, лишь вопрос времени (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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