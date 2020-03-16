2020-03-16T12:40:00+03:00
Общество

Погода подготовила приятный сюрприз для ростовчан в конце недели

В город вернется тепло
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусовВ Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По-весеннему теплая погода сменилась в донской столице резким похолоданием. На этой неделе в Ростове будет прохладно, пасмурно и дождливо. Потепления ростовчанам следует ждать к концу недели.

С понедельника 16 марта в городе резко похолодало. Температура воздуха была минусовой, днём она поднимется до +3 градусов. Сильного ветра и осадков синоптики не ожидают.

Уже во вторник и среду в южной столице потеплеет до +7 и +9 градусов.

Дожди могут прийти в Ростов в четвер, 19 марта. С утра ожидается небольшой дождь, весь день в городе будет облачно. Воздух прогреется до +12 градусов тепла.

В последний рабочий день недели также будет пасмурным, дождливым и ветреным. Осадки ожидаются днём, ветер усилится до 12 м/с. Температура воздуха прогреется до +14 градусов.

В выходные днем воздух прогреется в среднем до +14 градусов. Последний день недели объезжает быть ясным, порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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