Донской губернатор уволил регионального министра ЖКХ Андрея Майера
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 16 марта, указ об освобождении от занимаемой должности министра ЖКХ Андрея Майера.
Информация о кадровом решении появилась на сайте регионального правительства.
Как отмечается в сообщении, накануне Майер подал заявление об уходе по собственному желанию. Голубев удерживать своего подчиненного на ответственном посту не стал.
Уволенный чиновник работал в должности министра жилищно-коммунального хозяйства региона с 2016 года, а до этого он несколько лет трудился на позиции замглавы этого же ведомства.
Отметим, что несколько дней назад Василий Голубев остался крайне недоволен результатами деятельности МинЖКХ по итогам 2019 года. Особенное раздражение у губернатора после отчета профильного министра вызвала слабая реализация ведомством национальных проектов и, как следствие, возврат неосвоенных федеральных средств обратно в столицу.
На прямой вопрос донского главы, как Андрей Майер оценивает свою работу за год, последний замешкался с однозначным ответом. При этом сотрудники правительства, присутствующие на отчете министерства, дали его работе довольно среднюю оценку в 3,2 из 5 возможных баллов.
Как уже сообщили в пресс-службе донского правительства, до назначения нового руководителя исполнять обязанности министра будет Михаил Полухин, который в настоящее время замещает должность замминистра жилищно-коммунального хозяйства области.
ИСТОЧНИК KP.RU