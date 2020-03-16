2020-03-16T13:44:23+03:00
Политика

Донской губернатор уволил регионального министра ЖКХ Андрея Майера

Чиновник занимал пост главы ведомства с 2016 года
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Андрей Майер работал в должности министра жилищно-коммунального хозяйства региона с 2016 года. Фото: donland.ruАндрей Майер работал в должности министра жилищно-коммунального хозяйства региона с 2016 года. Фото: donland.ru
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 16 марта, указ об освобождении от занимаемой должности министра ЖКХ Андрея Майера.

Информация о кадровом решении появилась на сайте регионального правительства.

Как отмечается в сообщении, накануне Майер подал заявление об уходе по собственному желанию. Голубев удерживать своего подчиненного на ответственном посту не стал.

Уволенный чиновник работал в должности министра жилищно-коммунального хозяйства региона с 2016 года, а до этого он несколько лет трудился на позиции замглавы этого же ведомства.

Отметим, что несколько дней назад Василий Голубев остался крайне недоволен результатами деятельности МинЖКХ по итогам 2019 года. Особенное раздражение у губернатора после отчета профильного министра вызвала слабая реализация ведомством национальных проектов и, как следствие, возврат неосвоенных федеральных средств обратно в столицу.

На прямой вопрос донского главы, как Андрей Майер оценивает свою работу за год, последний замешкался с однозначным ответом. При этом сотрудники правительства, присутствующие на отчете министерства, дали его работе довольно среднюю оценку в 3,2 из 5 возможных баллов.

Как уже сообщили в пресс-службе донского правительства, до назначения нового руководителя исполнять обязанности министра будет Михаил Полухин, который в настоящее время замещает должность замминистра жилищно-коммунального хозяйства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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