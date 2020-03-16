Умер бывший игрок ростовского ФК "СКА" Михаил Гончаров

16 Март 2020 2020-03-16T15:20:13+03:00

За армейцев в молодости он провел 38 матчей

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Ушел из жизни бывший игрок ростовского футбольного клуба "СКА" Михаил Гончаров. Он скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщили на официальной странице команды в социальных сетях.

В период с 1999 по 2000 год Гончаров провел за армейцев 38 матчей. На поле он играл на позиции защитника. Футболисты и сотрудники клуба выражают соболезнования родственникам и близким талантливого спортсмена.

Напомним, что в 2019 году "СКА" приобрел знаменитый музыкант из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко. По его словам, он планирует возродить клуб с большой историей. Стоит отметить, что Вакуленко погасил все долги команды и привлек новых инвесторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU