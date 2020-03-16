В Ростовской области озвучили самые популярные виды кредитов за год

16 Март 2020 2020-03-16T15:56:36+03:00

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Кредитно-документарный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Ростовской области вырос по итогам 2019 года вырос на 44%. Об этом заявили в банке. Так, за 2019 год ВТБ выдал населению региона более 36 тыс. кредитов на 27 млрд рублей. Самыми востребованными продуктами остаются кредиты наличными - 13,5 млрд рублей и ипотека - 11,7 млрд рублей. Объем продаж автокредитов составил 1,9 млрд рублей.

- Прошлый год стал для нас очень результативным – амбициозные планы воплотились в реализации новой стратегии ВТБ, предполагающей технологическую трансформацию и создание оптимального клиентского предложения, основанного на персонализированной модели взаимодействия, — отметил управляющий банком ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Все это позволило нам увеличить кредитно-документарный портфель в регионе до 232,5 млрд рублей и привлечь средства населения и бизнеса на 160 млрд рублей. Уверен, в 2020 году мы сохраним положительную динамику роста в приоритетных сегментах работы как с корпоративными, так и с розничными клиентами.

Так, большую часть в объеме кредитного портфеля в сегменте среднего и малого бизнеса занимают предприятия из сфер торговли – 23%, жилищного и коммерческого строительства – 23%, а также представители пищевой промышленности и сельского хозяйства – 13%. Объем привлеченных средств юридических лиц составил 36,5 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за год вырос на 16% и составил 62,2 млрд рублей. Основная его часть приходится на ипотеку — 29,9 млрд рублей с ростом на 20%, 27 млрд рублей – кредиты наличными (+13%). Портфель автокредитования составил 3,2 млрд рублей.

А ресурсный портфель частных клиентов ВТБ в Ростовской области за год вырос на 32% и превысил 89 млрд руб. Портфель привлеченных средств, с учетом инвестиционных продуктов, за отчетный период увеличился до 123 млрд рублей.