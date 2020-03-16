Ростовчанка пыталась остановить обыск осколками и челюстями

16 Март 2020 2020-03-16T15:56:37+03:00

Она напала на оперативников во время проводимого обыска

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Женщина проходила по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору (по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации). В 7 часов утра в ее квартиру в высотке на проспекте Королева в Ростове пришли с обыском следователь Главного следственного управления Главного управления МВД России по Ростовской области и сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области.

Реакция дамочки была дикой. Она в ярости вцепилась в одежду следователя и толкнула его на стеклянную дверь. Стекло разлетелось вдребезги и поранило его.

Но женщина не успокаивалась. Она схватила осколок стекла и пыталась ударить им следователя в лицо и шею! Хорошо, что в это мгновение один из сотрудников ФСБ успел перехватить ее уже занесенную руку. Однако разъяренная фурия изловчилась и укусила силовика. Да еще успела осколком порезать ему руку. На помощь мужчине бросились коллеги. И обезвредили нападавшую.

Как сообщила «Комсомольской правде» старший помощник прокурора Ворошиловского района Ю. Чистякова, в отношении этой ростовчанки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. Оно направлено в суд. Бросавшейся с осколком на силовиков и кусавшейся ростовчанке грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU