Студенты РИНХ переходят на онлайн-обучение из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T16:26:20+03:00

К такому же решению пришли ЮФУ И ДГТУ

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Студенты Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ РИНХ) переходят на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

Преподаватели предлагают обучающимся воспользоваться курсами виртуальной обучающей среде Moodle. А вот студенты заочного отделения, приехавшие на сессию, будут посещать университет по расписанию.

Ранее на онлайн-обучение перешли студенты ЮФУ и ДГТУ. Это произошло из-за неблагополучной ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендовало вузам организовать обучение студентов с использованием цифровых технологий дистанционного обучения.

На территории Ростовской области и в учебных заведениях запрещено проведение массовых мероприятий, превышающих 500 человек. Студентам рекомендовано не выходить из дома или общежития без особой надобности и не появляться в местах большого скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU