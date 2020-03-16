2020-03-16T16:25:34+03:00
Общество

"Тебя не узнать!": Полина Диброва кардинально сменила стиль

Маму троих сыновей невозможно узнать [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полина Диброва решила поэкспериментировать с образом. Фото: Instagram Полина ДиброваПолина Диброва решила поэкспериментировать с образом. Фото: Instagram Полина Диброва
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Молодая супруга знаменитого телеведущего из Ростова-на-Дону Дмитрия Диброва Полина похвасталась неожиданной сменой образа. Фотографии преображения мама троих сыновей разместила у себя на странице в Instagram.

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Новый образ Полины Дибровой
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Красавица-дончанка для одной из встреч женского клуба, председателем которого она является, выбрала непривычный образ. Полину просто не узнать! Обладательница титула "Мисс-Россия" стала шикарной брюнеткой. Для мероприятия она выбрала розовое боди, черную юбку в пол и металлический корсет. Дополнением образа стали пышные накладные ресницы, высокие сандалии и черный парик.Образ получился современным и стильным.

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Вечеринка женского клуба Полины Дибровой
3788 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Некоторые подписчики рвения Полины не оценили и принялись критиковать ее за перевоплощение: "Полина, я от вас такого не ожидала, вы же раньше гораздо лучше выглядели", "Как-то вульгарно вышло", "Какой-то устаревший гламур", "Господи, какая безвкусица и вульгаризм! Это обязательно, мамашке с тремя детьми оголяться на камеру? Или совсем с деньгами туго, приходится хоть такими способами подписчиков удерживать?" и т.д.

Впрочем, многие поддержали Полину Диброву в ее рвении менять свой образ. Молодой маме посоветовали почаще экспериментировать с образом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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