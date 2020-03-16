В трассе в Ростовской области при ДТП пострадали три человека

16 Март 2020 2020-03-16T16:24:46+03:00

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В Ростовской области на трассе произошло ДТП, в результате которого три человека оказались в больнице. Авария случилась на подъезде к Новочеркасску. По данным регионального ГИБДД, инцидент произошел накануне поздно вечером.

В воскресенье, 15 марта примерно в 22:00 мужчина за рулем "ГАЗель" двигался по трассе в сторону Новочеркасска. Он проехал свой поворот и решил развернуться. Машина остановилась на обочине по правой стороне, водитель начал маневр, но не убедился, что дорога свободна.

Когда он был уже на половине трассы, в него на скорости врезался "Фольцваген-Поло". Водитель легковушки просто не успел среагировать и в темное время суток не увидел, как на дороге появился легкий грузовик. Удар был такой силы, что все, кто находился в иномарке получили различные травмы. На место приехали врачи. Они госпитализировали пострадавших.

- Сейчас по факту ДТП проводится проверка, - уточнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU