Студенты РостГМУ временно перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
Во вторник, 17 марта, студенты РостГМУ переходят на онлайн-обучение в целях профилактики опасного коронавируса.
Изменения введены в связи с рекомендациями Минобрнауки Минздрава РФ. На время Ростовский государственный медицинский университет вносит коррективы в образовательный процесс.
- С 17 марта обучение осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий, при этом реализация образовательных программ будет производиться в полном объем, - сообщили в пресс-службе РостГМУ.
Сейчас в университете ограничено проведение массовых мероприятий и научно-практических конференций. Профилактические меры будут действовать до особого распоряжения.
Стоит отметить, что ранее ЮФУ, ДГТУ и РИНХ временно превели студентов на дистанционное обучение. Учащимся посоветовали отказаться от посещения мест большого скопления людей, а также не выходить из дома или общежития без особой надобности
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ИСТОЧНИК KP.RU