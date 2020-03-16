Студенты РостГМУ временно перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T16:55:52+03:00

В университете ограничено проведение массовых мероприятий и научно-практических конференций

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 17 марта, студенты РостГМУ переходят на онлайн-обучение в целях профилактики опасного коронавируса.

Изменения введены в связи с рекомендациями Минобрнауки Минздрава РФ. На время Ростовский государственный медицинский университет вносит коррективы в образовательный процесс.

- С 17 марта обучение осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий, при этом реализация образовательных программ будет производиться в полном объем, - сообщили в пресс-службе РостГМУ.

Сейчас в университете ограничено проведение массовых мероприятий и научно-практических конференций. Профилактические меры будут действовать до особого распоряжения.

Стоит отметить, что ранее ЮФУ, ДГТУ и РИНХ временно превели студентов на дистанционное обучение. Учащимся посоветовали отказаться от посещения мест большого скопления людей, а также не выходить из дома или общежития без особой надобности

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЮФУ переходит на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса

Массовые мероприятия в вузе временно отложены (подробности)

Студенты ДГТУ будут учиться дистанционно из-за коронавируса

Всем студентам учебного заведения рекомендовано находиться дома или в общежитии (подробности)

Студенты РИНХ переходят на онлайн-обучение из-за коронавируса

Преподаватели предлагают обучающимся воспользоваться курсами виртуальной обучающей среде Moodle. А вот студенты заочного отделения, приехавшие на сессию, будут посещать университет по расписанию (подробности).

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU