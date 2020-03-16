В центре Ростова-на-Дону такси с пассажирами загорелось во время поездки

16 Март 2020 2020-03-16T17:26:12+03:00

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В понедельник, 16 марта, на Гвардейском, 55 около 15:00 во время поездки загорелось такси. Автомобиль сначала начал дымить, а потом из-под капота стали показываться языки пламени.

По словам очевидцев, произошедшее очень напугало людей, находящихся в машине. На место произошедшего немедленно вызвали пожарных.

- На место незамедлительно выехали специалисты. Огонь тушили четыре человека личного состава и одна единица техники. Пожар удалось потушит спустя 10 минут, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К счастью, во время произошедшего никто не пострадал. Жертв чудом удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU