В Ростовской области депутат может отправиться в тюрьму на шесть лет за создание казино

16 Март 2020 2020-03-16T17:41:30+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации задержали двух местных жителей, организовавших подпольное интернет-казино в съемном помещении. Одним из создателей незаконного игорного бизнеса является депутат гордумы Таганрога.

По сообщению СК по Ростовской области,незаконные азартные иры проводились в нежилом помещении. На компьютерах установили специальные программы с играми. В ходе задержания у организаторов изъяли деньги, флешки, мобильные и компьютеры.

Сейчас депутат и его подельница находятся под стражей. Ему предъявлено обвинение в незаконной организации азартных игр. В случае, если вина будет доказана, то организатору грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU