График движения двух электричек изменится в Ростовской области

16 Март 2020 2020-03-16T17:53:27+03:00

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Пассажирам двух направлений ростовских электричек придется привыкать к новому расписанию. Так, поезда из Лихой в Ростов-на-Дону будут ходить с изменениями. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Расписание движения электричек изменены из-за проведения ремонтных работ на перегоне Лиски - Пухово.

- Состав №6156 с 6 по 8 апреля станет отходить от станции «Лихая» на 27 минут раньше прежнего - в 14:50, - рассказывают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. - Электричка №6162 отправится в донскую столицу на восемь минут позже, в 3:53. Поезд будет двигаться по этому времени 7 и 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU