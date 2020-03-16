В Ростове на-Дону катастрофически снизилась рождаемость

16 Март 2020 2020-03-16T18:14:18+03:00

В минувшем году Ростове родилось на три тысячи детей меньше, чем в 2017 Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Детей родилось на три тысячи меньше, чем годом ранее

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Стали известны данные официальной статистики по рождаемости за минувший год. Как рассказала на отчетном собрании управления здравоохранения Ростова-на-Дону начальник управления Надежда Левицкая, по сравнению с 2017 годом в 2019 году в Ростове родилось на три тысячи детей меньше.

Руководитель связывает данные с демографическим провалом 90-ых годов. Сейчас количество женщин детородного возраста невысокое.

По данным Ростовстата, за период с января по сентябрь 2019 года в Ростовской области появились на свет 28,3 тысячи людей, а умерли - 42,9 тысячи. В донском регионе смертность превысила рождаемость на 48%. Таким образом, естественная убыль населения области составила 13,6 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU