2020-03-16T18:14:18+03:00
Общество

В Ростове на-Дону катастрофически снизилась рождаемость

Детей родилось на три тысячи меньше, чем годом ранее
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В минувшем году Ростове родилось на три тысячи детей меньше, чем в 2017В минувшем году Ростове родилось на три тысячи детей меньше, чем в 2017Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Стали известны данные официальной статистики по рождаемости за минувший год. Как рассказала на отчетном собрании управления здравоохранения Ростова-на-Дону начальник управления Надежда Левицкая, по сравнению с 2017 годом в 2019 году в Ростове родилось на три тысячи детей меньше.

Руководитель связывает данные с демографическим провалом 90-ых годов. Сейчас количество женщин детородного возраста невысокое.

По данным Ростовстата, за период с января по сентябрь 2019 года в Ростовской области появились на свет 28,3 тысячи людей, а умерли - 42,9 тысячи. В донском регионе смертность превысила рождаемость на 48%. Таким образом, естественная убыль населения области составила 13,6 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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