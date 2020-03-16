2020-03-16T18:56:43+03:00
Происшествия

За кражу сухпайков крупные штрафы заплатят двое военнослужащих

Свою вину военные признали
Виктория Никитина
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Двое военных понесут ответственность за кражу сухпайковДвое военных понесут ответственность за кражу сухпайковФото: "КП" Архив
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В донской столице крупные штрафы за кражу еды заплатят двое военнослужащих.

В ходе следствия стало известно, что капитан Денис Жиров и старшина Иван Лихван пробрались на продуктовый склад и похитили оттуда индивидуальные рационы питания. Общая сумма причиненного ущерба составила 485 тысяч рублей.

- Всю продукцию военные хотели продать третьим лицам. Они были задержаны в апреле 2019 года при попытке сбыта товара, - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Военные раскаялись в случившемся и признали свою вину. Суд приговорил их к штрафам в размере 150 тысяч и 120 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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