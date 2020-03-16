Регоператор ГК «Чистый город» запустил фотоконкурс среди болельщиков футбола
Чтобы скрасить ожидание перед игрой для болельщиков жёлто-синих регоператор организовал несколько развлекательных площадок: забивание мяча в ворота, селфи с ростовой куклой-белкой, мастер-класс по захватывающим трюкам с мячом и даже конкурс в соцсетях.
Наиболее меткие и старательные ростовчане получали ценные призы и подарки. Многие принимали участие в интерактивах всей семьей. К слову, забить мяч в ворота старались не только взрослые, но и совсем юные любители футбола.
Фото6 ГК «Чистый город»
За главный приз – футбольный мяч с автографами футболистов ФК «Ростов» - болельщики могут побороться, приняв участие в фотоконкурсе в Instagram. Для этого им необходимо сделать селфи с белкой – символом компании - и выложить его в соцсетях с хэштегом #чистонафутболе.
Представители группы компаний подробно рассказывали собравшимся о деятельности регоператора, отвечали на вопросы и вручали буклеты-памятки о раздельном сборе и о реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами.
ГК «Чистый город» приглашает всех болельщиков принимать участие в экологических промоакциях и вместе заботиться о чистом будущем. Ведь, напомним, лозунг этого сезона «Играй, сортируй, разделяй!».