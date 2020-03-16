2020-03-16T18:59:35+03:00
Общество

Регоператор ГК «Чистый город» запустил фотоконкурс среди болельщиков футбола

Под слоганом «Играй, сортируй, разделяй!» прошла промоакция регионального оператора ГК «Чистый город» на матче между ФК «Ростов» и «Локомотив».
Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
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Чтобы скрасить ожидание перед игрой для болельщиков жёлто-синих регоператор организовал несколько развлекательных площадок: забивание мяча в ворота, селфи с ростовой куклой-белкой, мастер-класс по захватывающим трюкам с мячом и даже конкурс в соцсетях.

Наиболее меткие и старательные ростовчане получали ценные призы и подарки. Многие принимали участие в интерактивах всей семьей. К слову, забить мяч в ворота старались не только взрослые, но и совсем юные любители футбола.

Фото6 ГК «Чистый город»

Фото6 ГК «Чистый город»

За главный приз – футбольный мяч с автографами футболистов ФК «Ростов» - болельщики могут побороться, приняв участие в фотоконкурсе в Instagram. Для этого им необходимо сделать селфи с белкой – символом компании - и выложить его в соцсетях с хэштегом #чистонафутболе.

Представители группы компаний подробно рассказывали собравшимся о деятельности регоператора, отвечали на вопросы и вручали буклеты-памятки о раздельном сборе и о реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами.

ГК «Чистый город» приглашает всех болельщиков принимать участие в экологических промоакциях и вместе заботиться о чистом будущем. Ведь, напомним, лозунг этого сезона «Играй, сортируй, разделяй!».

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