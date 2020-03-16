Василий Голубев провел прием граждан и взял на контроль все озвученные проблемы
В Ростове пообещали заасфальтировать улицу Новгородскую до 1 сентября.
Такое заявление сделал губернатор Ростовской области Василий Голубев во время приема граждан. Им были рассмотрены обращения шести местных жителей.
Кроме того, стало известно, что до 1 июля планируется обустроить крытую автобусную остановку на улице Содружества. Главе администрации Ростова Алексею Логвиненко было поручено приготовить предложения по поэтапному асфальтированию грунтовых дорог.
В городе Батайске Ростовской области до апреля будет окончено строительство проблемного многоквартирного дома в Северном микрорайоне. На работы было выделено 269 миллионов рублей.
Все рассмотренные вопросы глава региона взял под контроль.
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Средства выделяются сразу из трех бюджетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU