2020-03-16T20:11:31+03:00
Общество

Дочь Татьяны Быковской поместили на карантин в Израиле после возвращения из Ростова

Юлия Соколовская и ее муж и дочь уже несколько дней не выходят из дома
Виктория Никитина
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После поездки в Ростов дочь Татьяны Быковской закрыли на карантин. Фото: аккаунт Юлии Соколовской в ИнстаграмПосле поездки в Ростов дочь Татьяны Быковской закрыли на карантин. Фото: аккаунт Юлии Соколовской в Инстаграм
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Вернувшуюся в Израиль из Ростова-на-Дону дочь министра здравоохранения Татьяны Быковской поместили на карантин.

Юлия Соколовская вместе с мужем и ребенком не выходит из дома уже несколько дней. О таких мерах, принятых правительством Израиля девушка рассказала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Недавно девушка приезжала в гости к матери в Ростов-на-Дону, а как только вернулась, то всю семью тут же поместили на карантин, чтобы исключить вероятность заболевания коронавирусом.

Из-за вынужденных мер Юлии приходится заказывать еду на дом через Интернет. Курьер привозит заказ и оставляет его под дверью. Семья дочери чиновницы из Ростовской области не унывает и воспринимает карантин в качестве возможности провести время рядом с семьей.

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Пользователи очень тепло высказались о министре здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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