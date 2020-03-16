Готовая к бракосочетанию невеста вышла на одиночный пикет в центре Ростова
Отчаявшаяся невеста вышла на одиночный пикет в центре Ростова.
Ростовчанка нарядила открытое свадебное платье и фату, и взяв в руки, кусок картонной коробки вышла на улицу, несмотря на холод. На картонке было написано: "Невесты лучше женихов". Ростовчане не смогли удержаться и сфотографировали красотку, готовую при полном параде идти в ЗАГС. Снимок был выложен в одном из городских пабликов соцсети.
- В понедельник на пересечении Пушкинской и Университетского какое-то свадебное безумие ну или весеннее обострение. Парни, разбирайте невест, чтобы ерундой не занимались, - написал автор поста.
Пользователи с юмором отнеслись к этому пикету и заявили, что такой перфоманс лучше пранков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону прошли одиночные пикеты в защиту Кирилла Серебренникова.
Режиссеру предъявлено официальное обвинение в мошенничестве.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU