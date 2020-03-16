Готовая к бракосочетанию невеста вышла на одиночный пикет в центре Ростова

16 Март 2020 2020-03-16T21:15:53+03:00

В Ростове девушка в наряде невестыв вышла на одиночный пикет. Фото: соцсети

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Отчаявшаяся невеста вышла на одиночный пикет в центре Ростова.

Ростовчанка нарядила открытое свадебное платье и фату, и взяв в руки, кусок картонной коробки вышла на улицу, несмотря на холод. На картонке было написано: "Невесты лучше женихов". Ростовчане не смогли удержаться и сфотографировали красотку, готовую при полном параде идти в ЗАГС. Снимок был выложен в одном из городских пабликов соцсети.

- В понедельник на пересечении Пушкинской и Университетского какое-то свадебное безумие ну или весеннее обострение. Парни, разбирайте невест, чтобы ерундой не занимались, - написал автор поста.

Пользователи с юмором отнеслись к этому пикету и заявили, что такой перфоманс лучше пранков.

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Режиссеру предъявлено официальное обвинение в мошенничестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU