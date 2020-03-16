Двух ростовчан поместили в инфекционный модуль из-за подозрения на коронавирус
В донской столице два человека были помещены в инфекционные модули из-за подозрения на коронавирус Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В настоящее время в Ростовской области нет подтвержденных случаев заболевания. Под наблюдением находятся 122 человека, они недавно прилетели в Ростов из стран, где есть зараженные.
- Два взрослых пациента помещены в инфекционный модуль городской больницы № 1, - заявили в мэрии.
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В Ростовской области запретили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.
Решение утвердил губернатор Василий Голубев.
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ИСТОЧНИК KP.RU