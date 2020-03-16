Аккумуляторные батареи похитил рецидивист в Ростовской облати

16 Март 2020 2020-03-16T22:20:10+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что в городе Новочеркасске 30-летний житель Азовского района пробрался на территорию подсобного помещения вышки связи одной из телефонных компаний и похитил оттуда четыре аккумуляторных батареи. Общая сумма причиненного ущерба составила около 80 тысяч рублей.

Руководитель компании обратился с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Свою вину злоумышленник признал и сообщил, что аккумуляторы он продал, а вырученные деньги потратил.

- Полицейские устанавливают причастность фигуранта к совершению двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU