2020-03-17T08:54:20+03:00
Происшествия

Голый мужчина провалился в биотуалет в донской столице

Ему потребовалась помощь спасателей
Виктория Никитина
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В Ростове голый мужчина провалился в биотуалет. Фото: соцсетиВ Ростове голый мужчина провалился в биотуалет. Фото: соцсети
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В Ростове-на-Дону спасатели помогли выбраться из биотуалета провалившемуся туда мужчине.

Инцидент произошел вчера, 16 марта, утром около городского зоопарка.По словам очевидцев, абсолютно обнаженный мужчина провалился в биотуалет. О произошедшем горожане сообщили в одном из ростовских пабликов соцсети, выложив фотографии спасения.

- Возможно, мужчина был пьян в момент происшествия. Проходившие мимо горожане вызвали медиков и спасателей, - говорится в тексте опубликованного поста..

Пользователи отнеслись к произошедшему с юмором и оценили всю комичность ситуациии. Единственной загадкой остается то, почему горожанин прогуливался голым по улице в такой мороз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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