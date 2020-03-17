Голый мужчина провалился в биотуалет в донской столице
В Ростове-на-Дону спасатели помогли выбраться из биотуалета провалившемуся туда мужчине.
Инцидент произошел вчера, 16 марта, утром около городского зоопарка.По словам очевидцев, абсолютно обнаженный мужчина провалился в биотуалет. О произошедшем горожане сообщили в одном из ростовских пабликов соцсети, выложив фотографии спасения.
- Возможно, мужчина был пьян в момент происшествия. Проходившие мимо горожане вызвали медиков и спасателей, - говорится в тексте опубликованного поста..
Пользователи отнеслись к произошедшему с юмором и оценили всю комичность ситуациии. Единственной загадкой остается то, почему горожанин прогуливался голым по улице в такой мороз.
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ИСТОЧНИК KP.RU