Молодой угонщик попался с поличным в Ростовской области

17 Март 2020 2020-03-17T09:12:31+03:00

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В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении угона.

В полицию обратился житель Миллеровского района и сообщил что днем он припарковал свой автомобиль ВАЗ-21083 около своего дома, но выглянув в окно через некоторое время, не обнаружил машину на положенном ей месте. Полицейские составили ориентировку и отправили патрулирующим нарядам.

Чуть позже сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который был похож на угнанный. При проверке у 19-летнего водителя не оказалось документов, и он был доставлен в отдел полиции. Потерпевший подтвердил, что этот автомобиль действительно принадлежит ему. 19-летний подозреваемый признал свою вину и сообщил, что просто соблазнился ключами, оставленными в замке зажигания и решил покататься.

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится расследование, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Общая сумма причиненного ущерба составила около 80 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU