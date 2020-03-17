2020-03-17T09:12:31+03:00
Происшествия

Молодой угонщик попался с поличным в Ростовской области

Парень просто хотел покататься
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области молодой парень попался на угонеВ Ростовской области молодой парень попался на угонеФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении угона.

В полицию обратился житель Миллеровского района и сообщил что днем он припарковал свой автомобиль ВАЗ-21083 около своего дома, но выглянув в окно через некоторое время, не обнаружил машину на положенном ей месте. Полицейские составили ориентировку и отправили патрулирующим нарядам.

Чуть позже сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который был похож на угнанный. При проверке у 19-летнего водителя не оказалось документов, и он был доставлен в отдел полиции. Потерпевший подтвердил, что этот автомобиль действительно принадлежит ему. 19-летний подозреваемый признал свою вину и сообщил, что просто соблазнился ключами, оставленными в замке зажигания и решил покататься.

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится расследование, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аккумуляторные батареи похитил рецидивист в Ростовской области.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 80 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Ростова-на-Дону в Прагу отменен авиарейс из-за коронавируса
В Ростовской области задержали больше тысячи пачек контрабандных сигарет
В Ростове-на-Дону двух человек госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Ростовская аптека поставила под угрозу здоровье полсотни льготников
Молодой угонщик попался с поличным в Ростовской области
Голый мужчина провалился в биотуалет в донской столице
Аккумуляторные батареи похитил рецидивист в Ростовской облати
Двух ростовчан поместили в инфекционный модуль из-за подозрения на коронавирус
Готовая к бракосочетанию невеста вышла на одиночный пикет в центре Ростова
Дочь Татьяны Быковской поместили на карантин в Израиле после возвращения из Ростова
Василий Голубев провел прием граждан и взял на контроль все озвученные проблемы
Регоператор ГК «Чистый город» запустил фотоконкурс среди болельщиков футбола
За кражу сухпайков крупные штрафы заплатят двое военнослужащих
В Ростове на-Дону катастрофически снизилась рождаемость
График движения двух электричек изменится в Ростовской области
В Ростовской области депутат может отправиться в тюрьму на шесть лет за создание казино
В центре Ростова-на-Дону такси с пассажирами загорелось во время поездки
Студенты РостГМУ временно перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
В трассе в Ростовской области при ДТП пострадали три человека
"Тебя не узнать!": Полина Диброва кардинально сменила стиль
Студенты РИНХ переходят на онлайн-обучение из-за коронавируса
В Ростовской области озвучили самые популярные виды кредитов за год
Ростовчанка пыталась остановить обыск осколками и челюстями
В Ростовской области запретили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса