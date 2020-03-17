Ростовская аптека поставила под угрозу здоровье полсотни льготников

17 Март 2020 2020-03-17T10:32:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство одной из ростовских аптек привлекли к ответственности за нарушения закона в сфере дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.

Во время проведения специальной проверки специалистами было установлено, что организация обслуживала людей, имеющих право на получение бесплатных лекарств, со значительным нарушением сроков. В результате деятельности аптеки полсотни льготников не были обеспечены лекарствами дольше одного месяца. Это поставило под угрозу жизнь и здоровье нуждающихся в медикаментах людей.

- Прокуратурой руководителю предприятия внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, лекарства гражданам предоставлены, – отметили в ведомстве.

В случае, если специалисты выявят подобные нарушения в ближайшее время, то наказание может быть ужесточено.

ИСТОЧНИК KP.RU