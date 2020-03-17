2020-03-17T10:32:37+03:00
Общество

Ростовская аптека поставила под угрозу здоровье полсотни льготников

Людей не обеспечили лекарствами
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Льготники получали лекарства с большим опозданиемЛьготники получали лекарства с большим опозданиемФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Руководство одной из ростовских аптек привлекли к ответственности за нарушения закона в сфере дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.

Во время проведения специальной проверки специалистами было установлено, что организация обслуживала людей, имеющих право на получение бесплатных лекарств, со значительным нарушением сроков. В результате деятельности аптеки полсотни льготников не были обеспечены лекарствами дольше одного месяца. Это поставило под угрозу жизнь и здоровье нуждающихся в медикаментах людей.

- Прокуратурой руководителю предприятия внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, лекарства гражданам предоставлены, – отметили в ведомстве.

В случае, если специалисты выявят подобные нарушения в ближайшее время, то наказание может быть ужесточено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Ростова-на-Дону в Прагу отменен авиарейс из-за коронавируса
В Ростовской области задержали больше тысячи пачек контрабандных сигарет
В Ростове-на-Дону двух человек госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Ростовская аптека поставила под угрозу здоровье полсотни льготников
Молодой угонщик попался с поличным в Ростовской области
Голый мужчина провалился в биотуалет в донской столице
Аккумуляторные батареи похитил рецидивист в Ростовской облати
Двух ростовчан поместили в инфекционный модуль из-за подозрения на коронавирус
Готовая к бракосочетанию невеста вышла на одиночный пикет в центре Ростова
Дочь Татьяны Быковской поместили на карантин в Израиле после возвращения из Ростова
Василий Голубев провел прием граждан и взял на контроль все озвученные проблемы
Регоператор ГК «Чистый город» запустил фотоконкурс среди болельщиков футбола
За кражу сухпайков крупные штрафы заплатят двое военнослужащих
В Ростове на-Дону катастрофически снизилась рождаемость
График движения двух электричек изменится в Ростовской области
В Ростовской области депутат может отправиться в тюрьму на шесть лет за создание казино
В центре Ростова-на-Дону такси с пассажирами загорелось во время поездки
Студенты РостГМУ временно перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
В трассе в Ростовской области при ДТП пострадали три человека
"Тебя не узнать!": Полина Диброва кардинально сменила стиль
Студенты РИНХ переходят на онлайн-обучение из-за коронавируса
В Ростовской области озвучили самые популярные виды кредитов за год
Ростовчанка пыталась остановить обыск осколками и челюстями
В Ростовской области запретили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса