В Ростове-на-Дону двух человек госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
В донской столице медики госпитализировали двух человек в инфекционный модуль городской больницы № 1 им. Семашко. Как сообщили в городской администрации, у пациентов заподозрили коронавирус.
Сейчас под наблюдением врачей находятся 122 человека. Все они прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран.
- У пациентов взяли все необходимые анализы, - отметили в горадминистрации.
В Ростовской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. На территории донского региона из-за опасности распространения вирусных заболеваний отменили массовые мероприятия, общее число которых превышает 500 человек. Студенты ведущих вузов Дона перешли на онлайн-обучение.
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ИСТОЧНИК KP.RU