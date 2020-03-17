2020-03-17T11:32:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове-на-Дону двух человек госпитализировали из-за подозрения на коронавирус

Медики взяли все необходимые анализы
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Двух ростовчан госпитализировали с подозрением на коронавирусДвух ростовчан госпитализировали с подозрением на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донской столице медики госпитализировали двух человек в инфекционный модуль городской больницы № 1 им. Семашко. Как сообщили в городской администрации, у пациентов заподозрили коронавирус.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 122 человека. Все они прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран.

- У пациентов взяли все необходимые анализы, - отметили в горадминистрации.

В Ростовской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. На территории донского региона из-за опасности распространения вирусных заболеваний отменили массовые мероприятия, общее число которых превышает 500 человек. Студенты ведущих вузов Дона перешли на онлайн-обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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