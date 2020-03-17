В Ростовской области задержали больше тысячи пачек контрабандных сигарет

17 Март 2020 2020-03-17T11:53:46+03:00

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В Ростовской области на российско-украинской границе внимание таможенников привлек автомобиль, который прибыл со стороны незалежной. Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска "Донецк". Как рассказали в Южном таможенном управлении, за рулем отечественной легковушки был россиянин. В его автомобиле нашли 21 блок сигарет, которые тот пытался провезти в обход официального оформления и оплаты пошлин.

В итоге в отношении нарушителя возбудили административное дело. Теперь ему грозит крупный денежный штраф и конфискация всех блоков. Кроме того, табачную продукцию отправили на экспертизу для того, чтобы определить ее качество.

Как добавили в ведомстве, меньше, чем за месяц на таком же нарушении попались еще 42 человека, в общей сложности только на этом пункте пропуска у них было изъято свыше 1,3 тысячи пачек сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU