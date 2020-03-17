Из Ростова-на-Дону в Прагу отменен авиарейс из-за коронавируса
Жители и гости донского региона, которые приобрели авиабилеты из Ростова-на-Дону в Прагу на четверг, 19 марта, не смогут вылететь в столицу Чехии.
- Авиарейс из-Ростова-на-Дону в Прагу отменен. Возможны также точечные изменения в расписании международных рейсов, - сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в пресс-службе аэропорта Платов.
Как ранее сообщала "Комсомольска правда-Ростов", авиакомпании отменили полеты из аэропорта Платов по четырем направлениям. В ближайшее время пассажиры не смогут вылететь в Белоруссию, Израиль, Таджикистан и немецкий город Мюнхен.
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ИСТОЧНИК KP.RU