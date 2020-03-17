В Ростове-на-Дону бесплатно соберут использованные лампочки и термометры
В Ростове-на-Дону будут бесплатно собирать отслужившие лампочки, термометры, тонометры, батарейки и другие опасные отходы у населения. В субботу, 21 марта, по городу будет курсировать спецавтомобиль, который в этот день побывает в разных районах. Речь идет об автомобиле HYNDAI PORTER с госномером Т 030 ВХ 161. Ртутьсодержащие отходы у населения будут принимать бесплатно.
Как рассказали в горадминистрации, акция направлена на повышение экологической культуры, привлечение внимания к необходимости раздельного сбора опасных отходов и их правильной утилизации.
- Акция проводится в целях недопущения попадания вредных веществ в окружающую среду, - добавили там. - Собранные отходы будут обезврежены и утилизированы.
КОНКРЕТНО
Где проедет автомобиль
с 9:00 до 9:20
Советский район
В парке «Плевен» рядом с памятником воинам-интернационалистам)
с 9:30 до 9:50
Железнодорожный район
Парковка рядом с входом в ТРК со стороны пр. Стачки.
с 10:00 до 10:20
Ленинский район
Перекресток Соборный/Пушкинская, парковка на ул. Пушкинская рядом с входом в парк
им. М. Горького.
с 10:30 до 10:50
Кировский район
Перекресток Красноармейская/Соколова, парковка банка на ул. Красноармейская.
с 11:00 до 11:20
Пролетарский район
Площадь К. Маркса, перекресток Советская/19 линия, парковка в районе памятника К. Марксу.
с 11:30 до 12:00
Первомайский район
Ул. Воровского, 48, у входа в здание администрации района.
с 12:30 до 13:00
Ворошиловский район
Перекресток бульвара Комарова и пр. Космонавтов, парковка по пр. Космонавтов при входе в парк «Дружба» рядом с храмом Казанской иконы Божьей Матери.
с 13:30 до 14:00
Октябрьский район
Парковка по адресу: ул. Таганрогская 161, рядом с входом в гарнизонный Дом офицеров города Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU