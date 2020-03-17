В Ростове-на-Дону бесплатно соберут использованные лампочки и термометры

17 Март 2020 2020-03-17T13:02:36+03:00

Принимать их у населения будут 21 марта

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В Ростове-на-Дону будут бесплатно собирать отслужившие лампочки, термометры, тонометры, батарейки и другие опасные отходы у населения. В субботу, 21 марта, по городу будет курсировать спецавтомобиль, который в этот день побывает в разных районах. Речь идет об автомобиле HYNDAI PORTER с госномером Т 030 ВХ 161. Ртутьсодержащие отходы у населения будут принимать бесплатно.

Как рассказали в горадминистрации, акция направлена на повышение экологической культуры, привлечение внимания к необходимости раздельного сбора опасных отходов и их правильной утилизации.

- Акция проводится в целях недопущения попадания вредных веществ в окружающую среду, - добавили там. - Собранные отходы будут обезврежены и утилизированы.

КОНКРЕТНО

Где проедет автомобиль

с 9:00 до 9:20

Советский район

В парке «Плевен» рядом с памятником воинам-интернационалистам)

с 9:30 до 9:50

Железнодорожный район

Парковка рядом с входом в ТРК со стороны пр. Стачки.

с 10:00 до 10:20

Ленинский район

Перекресток Соборный/Пушкинская, парковка на ул. Пушкинская рядом с входом в парк

им. М. Горького.

с 10:30 до 10:50

Кировский район

Перекресток Красноармейская/Соколова, парковка банка на ул. Красноармейская.

с 11:00 до 11:20

Пролетарский район

Площадь К. Маркса, перекресток Советская/19 линия, парковка в районе памятника К. Марксу.

с 11:30 до 12:00

Первомайский район

Ул. Воровского, 48, у входа в здание администрации района.

с 12:30 до 13:00

Ворошиловский район

Перекресток бульвара Комарова и пр. Космонавтов, парковка по пр. Космонавтов при входе в парк «Дружба» рядом с храмом Казанской иконы Божьей Матери.

с 13:30 до 14:00

Октябрьский район

Парковка по адресу: ул. Таганрогская 161, рядом с входом в гарнизонный Дом офицеров города Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU