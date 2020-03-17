Ростов попал в ТОП-3 городов ЮФО с самым дешевым дизельным топливом
Ростов-на-Дону вошел в ТОП-3 городов Южного Федерального Округа с самыми низкими ценами на дизельного топливо. Донская столица может похвастаться относительно недорогой соляркой в сравнении с другими крупными мегаполисами. Информация об этом появилась на сайте Росстата.
По официальным данным ведомства, к 10 марта по городам ЮФО наблюдается следующая картина на стоимость дизельного топлива. Самая высокая цена зафиксирована в Крыму: в Симферополе и Севастополе за один литр солярки придется отдать 48,23 рублей.
Дорогое топливо и в Волгограде, где водители платят по 47,63 рублей. Немного дешевле обходится дизель для жителей Астрахани - 46,87.
Ростов-на-Дону замыкает тройку городов с самой низкой стоимостью горючего. В Донской столице ценники варьируются в районе 46,22 рублей. Дешевле в Майкопе и Элисте, где литр дизеля стоит 46,05 рублей.
Самая выгодная цена зафиксирована в Краснодаре. Там автомобилисты платят всего по 45,98 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU