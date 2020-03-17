2020-03-17T13:10:59+03:00
Общество

Ростов попал в ТОП-3 городов ЮФО с самым дешевым дизельным топливом

В донской столице один литр солярки обойдется в 46,63 рублей.
Дадаян Давид
Поделиться:
Ростов вошел в тройку городов ЮФО с самым дешевым топливом.Ростов вошел в тройку городов ЮФО с самым дешевым топливом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ростов-на-Дону вошел в ТОП-3 городов Южного Федерального Округа с самыми низкими ценами на дизельного топливо. Донская столица может похвастаться относительно недорогой соляркой в сравнении с другими крупными мегаполисами. Информация об этом появилась на сайте Росстата.

По официальным данным ведомства, к 10 марта по городам ЮФО наблюдается следующая картина на стоимость дизельного топлива. Самая высокая цена зафиксирована в Крыму: в Симферополе и Севастополе за один литр солярки придется отдать 48,23 рублей.

Дорогое топливо и в Волгограде, где водители платят по 47,63 рублей. Немного дешевле обходится дизель для жителей Астрахани - 46,87.

Ростов-на-Дону замыкает тройку городов с самой низкой стоимостью горючего. В Донской столице ценники варьируются в районе 46,22 рублей. Дешевле в Майкопе и Элисте, где литр дизеля стоит 46,05 рублей.

Самая выгодная цена зафиксирована в Краснодаре. Там автомобилисты платят всего по 45,98 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону перекупщики завышают стоимость медицинских масок в 200 раз
Два матча ФК «Ростов» перенесли из-за коронавируса
Василий Голубев: «Принципиальная задача - полностью обеспечить Ростовскую область высокотехнологичными комплексами ТКО»
"Раки, как омары!": Ростовчанин похвастался удачным уловом
Глава Ростовской области записал видеообращение к ростовчанам в Instagram
"Нет никаких поводов для паники!": В Ростове-на-Дону чиновники нашли в аптеках маски и противовирусные препараты
Ростов попал в ТОП-3 городов ЮФО с самым дешевым дизельным топливом
В Ростове-на-Дону бесплатно соберут использованные лампочки и термометры
Из Ростова-на-Дону в Прагу отменен авиарейс из-за коронавируса
В Ростовской области задержали больше тысячи пачек контрабандных сигарет
В Ростове-на-Дону двух человек госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Ростовская аптека поставила под угрозу здоровье полсотни льготников