Ростов попал в ТОП-3 городов ЮФО с самым дешевым дизельным топливом

17 Март 2020 2020-03-17T13:10:59+03:00

В донской столице один литр солярки обойдется в 46,63 рублей.

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Ростов-на-Дону вошел в ТОП-3 городов Южного Федерального Округа с самыми низкими ценами на дизельного топливо. Донская столица может похвастаться относительно недорогой соляркой в сравнении с другими крупными мегаполисами. Информация об этом появилась на сайте Росстата.

По официальным данным ведомства, к 10 марта по городам ЮФО наблюдается следующая картина на стоимость дизельного топлива. Самая высокая цена зафиксирована в Крыму: в Симферополе и Севастополе за один литр солярки придется отдать 48,23 рублей.

Дорогое топливо и в Волгограде, где водители платят по 47,63 рублей. Немного дешевле обходится дизель для жителей Астрахани - 46,87.

Ростов-на-Дону замыкает тройку городов с самой низкой стоимостью горючего. В Донской столице ценники варьируются в районе 46,22 рублей. Дешевле в Майкопе и Элисте, где литр дизеля стоит 46,05 рублей.

Самая выгодная цена зафиксирована в Краснодаре. Там автомобилисты платят всего по 45,98 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU