2020-03-17T13:59:16+03:00
Общество

Глава Ростовской области записал видеообращение к ростовчанам в Instagram

Губернатор сообщил о введении на Дону режима повышенной готовности [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Губернатор Ростовской области Василий ГолубевГубернатор Ростовской области Василий ГолубевФото: Александр ГЛУЗ
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Глава донского региона Ростовской области записал видеообращение к жителям региона. Видео руководитель опубликовал в Instagram.

Василий Голубев сообщил жителям области о том, что на Дону случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Но в регионе вводится режим повышенной готовности.

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Губернатор Василий Голубев обратился жителям Ростовской области
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- Мы учитываем ситуацию в других, в том числе и в соседних регионах, принимаем меры для защиты населения Дона. Проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, вводятся необходимые ограничения на проведение массовых мероприятий, - сказал Василий Голубев.

В своем обращении губернатор Василий Голубев напомнил, что вузы перешли на дистанционный метод обучения студентов, однако школы и детские сады работают в прежнем режиме.

Глава региона призвал жителей Ростовской области отказаться от заграничных поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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