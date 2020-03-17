Глава Ростовской области записал видеообращение к ростовчанам в Instagram

17 Март 2020 2020-03-17T13:59:16+03:00

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Глава донского региона Ростовской области записал видеообращение к жителям региона. Видео руководитель опубликовал в Instagram.

Василий Голубев сообщил жителям области о том, что на Дону случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Но в регионе вводится режим повышенной готовности.

golubev.v.u Губернатор Василий Голубев обратился жителям Ростовской области

- Мы учитываем ситуацию в других, в том числе и в соседних регионах, принимаем меры для защиты населения Дона. Проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, вводятся необходимые ограничения на проведение массовых мероприятий, - сказал Василий Голубев.

В своем обращении губернатор Василий Голубев напомнил, что вузы перешли на дистанционный метод обучения студентов, однако школы и детские сады работают в прежнем режиме.

Глава региона призвал жителей Ростовской области отказаться от заграничных поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU