"Раки, как омары!": Ростовчанин похвастался удачным уловом
Житель Ростовской области поделился удачным уловом.Мужчина похвастался результатом подводной "охоты".
Судя по фотографиям, вес пойманных раков превышает 170 гр. Некоторые пойманные особи занимают поверхность всей тарелки.
Вас рака. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
– Каких крепышей выловили под селом Кагальник возле Азова, - сообщил автор публикации.
Но вместо похвалы и комплиментов неравнодушные горожане стали стыдить мужчину за то, что он нарушил правило о запрете отлова ракообразных до середины июля. Люди сообщили о том, что этих членистоногих с каждым годом становится только меньше, а качество ракообразных становится только хуже.
Мужчина поймал рака под селом Кагальник возле Азова. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Впрочем, нашлись и те, кто поддержал ростовчанина и порадовался за него: "Раки, как омары", "Богата Ростовская область раками", "Лобстеры донские".
ИСТОЧНИК KP.RU