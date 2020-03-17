2020-03-17T14:32:02+03:00
Общество

"Раки, как омары!": Ростовчанин похвастался удачным уловом

Раков мужчина поймал под Азовом [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Улов ростовчанина. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Улов ростовчанина. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Житель Ростовской области поделился удачным уловом.Мужчина похвастался результатом подводной "охоты".

Судя по фотографиям, вес пойманных раков превышает 170 гр. Некоторые пойманные особи занимают поверхность всей тарелки.

Вас рака. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Вас рака. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

– Каких крепышей выловили под селом Кагальник возле Азова, - сообщил автор публикации.

Но вместо похвалы и комплиментов неравнодушные горожане стали стыдить мужчину за то, что он нарушил правило о запрете отлова ракообразных до середины июля. Люди сообщили о том, что этих членистоногих с каждым годом становится только меньше, а качество ракообразных становится только хуже.

Мужчина поймал рака под селом Кагальник возле Азова. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Мужчина поймал рака под селом Кагальник возле Азова. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал ростовчанина и порадовался за него: "Раки, как омары", "Богата Ростовская область раками", "Лобстеры донские".

ИСТОЧНИК KP.RU

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