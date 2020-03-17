2020-03-17T14:31:17+03:00
Общество

Василий Голубев: «Принципиальная задача - полностью обеспечить Ростовскую область высокотехнологичными комплексами ТКО»

Регоператор ГК «Чистый город» принял участие в отчете министерства ЖКХ Ростовской области за прошедшие пять лет и в обсуждении планов работы до конца 2024 года.
Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Одной из приоритетных задач, по-прежнему, остается реализация реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев перед началом мероприятия посетил выставочную площадку «Чистого города», ознакомился с 3D-макетом будущего экокомплекса в Мясниковском районе. Председатель совета директор группы компаний Полина Вергун и гендиректор Элла Кузьмина подробно рассказали главе региона об экологичности и безопасности будущего объекта.

Во время своего выступления Элла Кузьмина подчеркнула, что региональными операторами уже проведена колоссальная работа по реализации реформы, в 2020 году планы еще более масштабные.

Фото: ГК «Чистый город»

Фото: ГК «Чистый город»

- Самый важный этап реформы – строительство современных объектов. Однако жители относятся к экоктехнопаркам с настороженностью. Это является сдерживающим фактором в вопросе развития отрасли. Мы понимаем их переживания, так как инфраструктура только создается. Надеемся, экокомплекс в Волгодонске, запуск которого запланирован на ближайшее время, развеет все мифы и опасения, - прокомментировала гендиректор.

Василий Голубев отметил, что впереди серьезная работа и принципиальная задача - полностью обеспечить Ростовскую область высокотехнологичными комплексами со всей инфраструктурой.

- Мы двигаемся дальше и, надеюсь, в данной сфере «Чистый город» станет лидером, - подчеркнул губернатор.

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