В Ростове-на-Дону перекупщики завышают стоимость медицинских масок в 200 раз

17 Март 2020 2020-03-17T16:42:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Ростова-на-Дону и области из-за угрозы коронавируса скупают в аптеках медицинские маски. В последние дни этот товар стал настолько популярен, что к его перепродаже подключились предприниматели и обычные горожане.

На популярных сайтах объявлений появились многочисленные объявления о продаже масок и дезинфицирующих средств. Авторы объявлений просят две тысячи рублей за десять медицинских масок, хотя себестоимость одной штуки не превышает и рубля.

Объявления о продаже масок появились на различных сайтах. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", специалисты Управления торговли и бытового обслуживания города проверили 92 городские аптеки. Так, дезинфицирующие средства есть в большинстве аптек, а противовирусные - во всех. А вот медицинские маски для взрослых нашли только в четырех аптеках — в центре, на Западном, на Чкаловском, а также в Александровке.

Сейчас на территории Ростовской области на время приостановлено проведение массовых мероприятий участием 500 человек. Вузы перешли на дистанционное обучение школы, детсады, учреждения дополнительного образования продолжают работать под контролем соответствующих служб. Сейчас на территории донского региона не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

АЛЛО!

Росзравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. В можете бесплатно позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 из любого региона. Проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная служба РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нет никаких поводов для паники!": В Ростове-на-Дону чиновники нашли в аптеках маски и противовирусные препараты

Фармацевтов проверили на готовность противостоять коронавирусу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU