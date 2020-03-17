В Ростове-на-Дону автомобилист сбил ребенка в ЗЖМ
В донской столице 56-летний автомобилист, находясь за рулем иномарки «Тойота Королла» , сбил 12-летнего пешехода. Авария произошла во вторник, 17 марта, в Западном жилом массиве в районе дома № 13 по улице Малиновского.
По предварительной информации, мужчина сбил 12-летнего ребенка во время того, как он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
- В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу, где ему оказали необходимую помощь, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU