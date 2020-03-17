В Ростове-на-Дону автомобилист сбил ребенка в ЗЖМ

17 Март 2020 2020-03-17T17:51:19+03:00

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В донской столице 56-летний автомобилист, находясь за рулем иномарки «Тойота Королла» , сбил 12-летнего пешехода. Авария произошла во вторник, 17 марта, в Западном жилом массиве в районе дома № 13 по улице Малиновского.

По предварительной информации, мужчина сбил 12-летнего ребенка во время того, как он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

- В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу, где ему оказали необходимую помощь, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU