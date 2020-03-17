Ростовские полицейские попались на взятке в полмиллиона в рублей

17 Март 2020 2020-03-17T18:42:15+03:00

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В донской столице сотрудники правоохранительных органов задержали двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД РФ по Ростову. Полицейских подозревают в получении взятки в размере в полмиллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального Следкома.

В ходе предварительного расследования установлено, что накануне полицейские потребовали, а потом получили от местного жителя 500 рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за продажу наркотиков. Во время передачи денег сотрудники полиции были задержаны специалистами УФСБ.

- Задержанные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их руководители привлечены к административной ответственности, - сообщили "Комсомольской правда-Ростов" в региональном в ГУ МВД.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения до решения суда в отношении задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU