2020-03-17T18:42:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове-на-Дону студенты ЮРИУ РАНХиГС перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса до середины мая

Занятия будут проводиться в режими онлайн
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Студенты временно перешли на дистанционное обучениеСтуденты временно перешли на дистанционное обучениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В донской столице в ЮРИУ РАНХиГС всех студентов перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе академии.

Изменения в режиме обучения вызваны приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

- Обучение будет осуществляться в полном объеме дистанционно. Все студенты высшего и среднего профессионального образования переведены на дистанционное обучение с 19 марта 2020 года до 12 мая 2020 года, - сообщили в пресс-службе вуза.

Студентам посоветовали на время разъехаться по домам и отказаться от посещения общественных мероприятий.

Ранее на систему обучения онлайн перешли ЮФУ, ДГТУ, Ростовский государственный медицинский университет и Ростовский государственный экономический университет РИНХ. В Ростовской области школы и детские сады работают в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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