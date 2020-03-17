В Ростове-на-Дону студенты ЮРИУ РАНХиГС перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса до середины мая
В донской столице в ЮРИУ РАНХиГС всех студентов перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе академии.
Изменения в режиме обучения вызваны приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
- Обучение будет осуществляться в полном объеме дистанционно. Все студенты высшего и среднего профессионального образования переведены на дистанционное обучение с 19 марта 2020 года до 12 мая 2020 года, - сообщили в пресс-службе вуза.
Студентам посоветовали на время разъехаться по домам и отказаться от посещения общественных мероприятий.
Ранее на систему обучения онлайн перешли ЮФУ, ДГТУ, Ростовский государственный медицинский университет и Ростовский государственный экономический университет РИНХ. В Ростовской области школы и детские сады работают в прежнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU