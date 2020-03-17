В Ростове власти опровергли продуктовый ажиотаж
Власти Ростова опровергли продуктовый ажиотаж в связи с коронавирусной инфекцией в донской столице. Об этом сообщили в городской администрации.
Напомним, что в Интернете недавно появилась информация, что ростовчане стали массово опустошать полки магазинов, запасаясь продуктами первой необходимости.Но пока ни одного случая заболевания в Ростове не зарегистрировано.
В городе была проведена проверка 70 значимых торговых объектов. В результате нее было выявлено, что несущественный рост спроса на отдельные продукты есть. По словам главы управления торговли и бытового обслуживания города Константина Тихонова, был также проведен мониторинг цен на социально значимые товары.
Согласно данным проверки, больше всего увеличился спрос в супермаркете «Ленте», который находится на улице 14-я Линия. Торговая наценка на товары не превышает 10%.
- Сейчас ситуация на потребительском рынке стабильная, дефицита товарных запасов не наблюдается. Местные жители обеспечены основными видами продуктов питания в полном объеме, - заявил Константин Тихонов. Он также добавил, что на рост цен можно пожаловаться по телефону 8 (863) 240-28-83.
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ИСТОЧНИК KP.RU