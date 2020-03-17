2020-03-17T19:37:59+03:00
Общество

Ростовский рэпер Баста начал концерт в прямом эфире из-за коронавируса

Приглашение на свой концерт он опубликовал в Инстаграм
Виктория Никитина
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Василий Вакуленко проводит видео-концерт на YouTube. Фото: соцсетиВасилий Вакуленко проводит видео-концерт на YouTube. Фото: соцсети
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Ростовский рэпер Баста проводит концерт в прямом эфире из-за пандемии коронавируса.

О таком формате концерта исполнитель сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Баста принял решение не разочаровывать поклонников отменой концертов из-за коронавируса и решил организовать свое выступление в интернете.

Ростовчанин написал, что ему пришлось отменить концерты в нескольких городах. По его словам, это была необходимая мера.

- Мы решили дать живой бесплатный концерт прямо в онлайн-режиме. Он состоится во вторник в 19:00, - написал рэпер.

Трансляция идет на YouTube и во «ВКонтакте». Баста пожелал всем здоровья и посоветовал соблюдать рекомендации специалистов. Пользователи в комментариях назвали это отличной идеей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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