В донском регионе стало известно имя полицейского, из табельного оружия которого убит парень

17 Март 2020 2020-03-17T20:01:48+03:00

В Ростовской области выяснили имя майора, из табельного оружия которого был застрелен молодой парень Фото: "КП" Архив

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В Ростовской области выяснили имя полицейского, из табельного оружия которого был застрелен молодой парень.

18-летний житель Таганрога был убит из табельного оружия майора Александра Селиверстова. Об этом сообщается в одном из ростовских пабликов соцсети. Эта страшная трагедия произошла в донском регионе. О правоохранителе известно, что он проработал проработал в органах внутренних дел 25 лет.

- По результатам проведенной проверки майор полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Бывший сотрудник полиции потерял травматический пистолет, принадлежащий ему на законных основаниях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, страшная история произошла еще в начале февраля. Страж порядка потерял свое табельное оружие, во время отдыха на рыбалке. Через неделю в одной из машин был найден труп 18-летнего парня, который был застрелен именно из потерянного оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU