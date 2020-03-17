2020-03-17T20:01:48+03:00
Происшествия

В донском регионе стало известно имя полицейского, из табельного оружия которого убит парень

Майор проработал в ОВД 25 лет
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области выяснили имя майора, из табельного оружия которого был застрелен молодой пареньВ Ростовской области выяснили имя майора, из табельного оружия которого был застрелен молодой пареньФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростовской области выяснили имя полицейского, из табельного оружия которого был застрелен молодой парень.

18-летний житель Таганрога был убит из табельного оружия майора Александра Селиверстова. Об этом сообщается в одном из ростовских пабликов соцсети. Эта страшная трагедия произошла в донском регионе. О правоохранителе известно, что он проработал проработал в органах внутренних дел 25 лет.

- По результатам проведенной проверки майор полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Бывший сотрудник полиции потерял травматический пистолет, принадлежащий ему на законных основаниях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, страшная история произошла еще в начале февраля. Страж порядка потерял свое табельное оружие, во время отдыха на рыбалке. Через неделю в одной из машин был найден труп 18-летнего парня, который был застрелен именно из потерянного оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У ограбленного в Ростове инкассатора преступник отнял табельное оружие.

Милиционеры по всему городу разыскивают «Газель», которую свидетели видели недалеко от места преступления.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жительницы Ростовской области и двух ее детей заподозрили коронавирус
Обустроенная пешеходная зона скоро раскинется на улице Таганрогской
В донском регионе стало известно имя полицейского, из табельного оружия которого убит парень
Ростовский рэпер Баста начал концерт в прямом эфире из-за коронавируса
В Ростове власти опровергли продуктовый ажиотаж
В Ростове-на-Дону студенты ЮРИУ РАНХиГС перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса до середины мая
Ростовские полицейские попались на взятке в полмиллиона в рублей
В Ростове-на-Дону автомобилист сбил ребенка в ЗЖМ
В Ростове-на-Дону перекупщики завышают стоимость медицинских масок в 200 раз
Два матча ФК «Ростов» перенесли из-за коронавируса
Василий Голубев: «Принципиальная задача - полностью обеспечить Ростовскую область высокотехнологичными комплексами ТКО»
"Раки, как омары!": Ростовчанин похвастался удачным уловом
Глава Ростовской области записал видеообращение к ростовчанам в Instagram
"Нет никаких поводов для паники!": В Ростове-на-Дону чиновники нашли в аптеках маски и противовирусные препараты
Ростов попал в ТОП-3 городов ЮФО с самым дешевым дизельным топливом
В Ростове-на-Дону бесплатно соберут использованные лампочки и термометры
Из Ростова-на-Дону в Прагу отменен авиарейс из-за коронавируса
В Ростовской области задержали больше тысячи пачек контрабандных сигарет
В Ростове-на-Дону двух человек госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Ростовская аптека поставила под угрозу здоровье полсотни льготников