Обустроенная пешеходная зона скоро раскинется на улице Таганрогской

17 Март 2020 2020-03-17T20:33:23+03:00

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В Ростове-на-Дону благоустроят пешеходную зону на улице Таганрогской.

В настоящее время уже готов проект благоустройства на участке от улицы Дебальцевской до проспекта Горшкова и по четной стороне в границах домов 108-124. Специалистами уже проанализированы пешеходные и транспортные потоки, а также изучили специфику микрорайона.В ближайшее время эта зона станет местом притяжения местных жителей.

- Всего предусмотрены семь зон, в том числе военно-патриотическая, спортивная, храмовая. Территорию благоустроят на площади пять гектаров, общая длина пешеходной зоны составит более 2,3 километра, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые ряды не будут включены в пешеходную зону. Специалисты приняли решение по максимуму сохранить зеленые насаждения.

Проект еще планируется доработать с учетом появившихся замечаний. Также пройдут общественные слушания, на которых свое мнение выскажут местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU