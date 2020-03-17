Обустроенная пешеходная зона скоро раскинется на улице Таганрогской
В Ростове-на-Дону благоустроят пешеходную зону на улице Таганрогской.
В настоящее время уже готов проект благоустройства на участке от улицы Дебальцевской до проспекта Горшкова и по четной стороне в границах домов 108-124. Специалистами уже проанализированы пешеходные и транспортные потоки, а также изучили специфику микрорайона.В ближайшее время эта зона станет местом притяжения местных жителей.
- Всего предусмотрены семь зон, в том числе военно-патриотическая, спортивная, храмовая. Территорию благоустроят на площади пять гектаров, общая длина пешеходной зоны составит более 2,3 километра, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торговые ряды не будут включены в пешеходную зону. Специалисты приняли решение по максимуму сохранить зеленые насаждения.
Проект еще планируется доработать с учетом появившихся замечаний. Также пройдут общественные слушания, на которых свое мнение выскажут местные жители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улицу Вавилова в Ростове отремонтируют и расширят.
В узкой ее части появится третья полоса.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU