У жительницы Ростовской области и двух ее детей заподозрили коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T21:11:25+03:00

В настоящее время семья находится в больнице

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В Шахтах на карантине из-за коронавируса оказалась местная жительница и двое её детей 13 и 3 лет.

Семья недавно вернулась домой из отпуска. Они ездили на отдых в Таиланд. У всех членов семьи заподозрили симптомы коронавируса.

- Семья вернулась в Ростовскую область из Таиланда 15 марта. На следующий дань один из детей стал плохо себя чувствовать. Всю семью госпитализировали и поместили на карантин. Ситуация на контроле, анализы пациентов отрицательные, у них нет коронавируса, - рассказала заместитель градоначальника Шахт по социальным вопросам Ольга Тхак.

По словам чиновницы, у ребёнка было зафиксировано повышение температуры. Семья будет находиться в больнице до полного выздоровления младшего ребёнка.

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Медики взяли все необходимые анализы.

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ИСТОЧНИК KP.RU