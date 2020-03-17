В Ростовской области отечественная машина снесла пожилого мопедиста

17 Март 2020 2020-03-17T22:03:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе под Ростовом в ДТП пострадал водитель мопеда.

Инцидент произошел сегодня, 17 марта, около половины восьмого утра на на 20-м километре автодороги Ростова-на-Дону - Азов. 20-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-21074 отъезжал от обочины и не пропустил мопед марки "Альфа", за рулем которого находился 54-летний шофер. В результате этого произошло столкновение.

- Водитель мопеда получил травмы, с которыми его доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

Утром 17 марта на трассе Ростова-на-Дону — Азов столкнулись автомобиль ВАЗ-21074 и мопед «Альфа», сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел в 07.40 мск на 20-м километре дороги, водитель ВАЗа 1999 года рождения, отъезжая от обочины, не пропустил мопед. В результате столкновения водитель мопеда 1965 года рождения получил травмы, с которыми его доставили в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону автомобилист сбил ребенка в ЗЖМ.

Пострадавшего отвезли в больницу.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU