2020-03-17T22:03:02+03:00
Происшествия

В Ростовской области отечественная машина снесла пожилого мопедиста

Водитель мопеда доставлен с травмами в больницу
Виктория Никитина
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В Ростовской области сбили мопедиста. Фото: ГУ МЧС по РОВ Ростовской области сбили мопедиста. Фото: ГУ МЧС по РО
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На трассе под Ростовом в ДТП пострадал водитель мопеда.

Инцидент произошел сегодня, 17 марта, около половины восьмого утра на на 20-м километре автодороги Ростова-на-Дону - Азов. 20-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-21074 отъезжал от обочины и не пропустил мопед марки "Альфа", за рулем которого находился 54-летний шофер. В результате этого произошло столкновение.

- Водитель мопеда получил травмы, с которыми его доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

Утром 17 марта на трассе Ростова-на-Дону — Азов столкнулись автомобиль ВАЗ-21074 и мопед «Альфа», сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел в 07.40 мск на 20-м километре дороги, водитель ВАЗа 1999 года рождения, отъезжая от обочины, не пропустил мопед. В результате столкновения водитель мопеда 1965 года рождения получил травмы, с которыми его доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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