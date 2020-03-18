Ростовские газовики посоветовали не посещать их офисы во избежание распространения COVID-19
Ростовчан просят не посещать офисы газовых компаний из-за "нашествия" коронавируса.
Абонентов попросили пользоваться дистанционным методом обращений. Ростовские газовики отмечают, что это поможет не допустить распространения по территории коронавируса.
аботники офисов уверены, что множество вопросов можно решить и удаленно и обойтись без посещения офиса. В том числе, это касается расчетов за поставку газа.
- Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем потребителям, по возможности, решать вопросы дистанционно. Обращаться можно по электронной почте или по телефону, - сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
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Занятия будут проводиться в режиме онлайн.
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ИСТОЧНИК KP.RU