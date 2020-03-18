2020-03-18T08:16:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Ростовские газовики посоветовали не посещать их офисы во избежание распространения COVID-19

Вопросы предложили решать в дистанционном режиме
Виктория Никитина
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Ростовские газовики просят не посещать их офисы из-за коронавирусаРостовские газовики просят не посещать их офисы из-за коронавирусаФото: "КП" Архив
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Ростовчан просят не посещать офисы газовых компаний из-за "нашествия" коронавируса.

Абонентов попросили пользоваться дистанционным методом обращений. Ростовские газовики отмечают, что это поможет не допустить распространения по территории коронавируса.

аботники офисов уверены, что множество вопросов можно решить и удаленно и обойтись без посещения офиса. В том числе, это касается расчетов за поставку газа.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем потребителям, по возможности, решать вопросы дистанционно. Обращаться можно по электронной почте или по телефону, - сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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